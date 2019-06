Hohe Pegel in Tirol: Kritische Situationen “da und dort“ möglich

Innsbruck — Angespannt ist die Lage derzeit entlang der Tiroler Flüsse und Bäche. Große Mengen an Schmelzwasser und lokale Gewitter am verlängerten Wochenende haben die Pegel massiv ansteigen lassen. Am Inn bei Innsbruck wurde am Dienstagnachmittag ein Wasserstand von 5,61 Metern gemessen. In Kranebitten im Westen der Landeshauptstadt trat der Fluss stellenweise über die Ufer. Ein Radweg musste vorsichtshalber gesperrt werden.

Aktuelle Wasserstände in Tirol

Zu großen Problemen führten die Wassermassen im Unterland. Im Münsterer Ortsteil Habach wurde ein Feld neben der Bahnstrecke überflutet, die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser ab und versuchten, mit einem "Ballon" weiteres Eindringen von Wasser in die Siedlung zu verhindern.

Bei Münster wurde ein Feld überflutet - die Feuerwehr war im Einsatz. - ZOOM.TIROL

"30-jährliches Hochwasser möglich"

Das Land Tirol beruhigte in einer Aussendung am Dienstag: Grundsätzliche bestehe kein Grund zur Sorge, eine Anstieg des Inns in Richtung eines 30-jährlichen Hochwassers sei aber möglich. Eine genaue Prognose sei jedoch schwierig, da die Situation wesentlich davon abhänge, wo und wann genau es in Tirol zu Gewittern kommt.

„Die Schneeschmelze geht aufgrund der hohen Temperaturen weiter und führt zu anhaltend hohen Wasserständen mit ausgeprägten Tagesgängen. Heute und morgen sind weitere Gewitter angekündigt. Das kann die Situation am Inn und an den gewitterbetroffenen Zuflüssen zusätzlich verschärfen", wird Klaus Niedertscheider, Leiter des Sachgebiets Hydrographie und Hydrologie des Landes Tirol in der Aussendung zitiert. Auch an der Isel und deren Zubringer führt die starke Schneeschmelze zu einer Hochwasserführung.

Mit großflächigen Überflutungen sei vorerst nicht zu rechnen. In den kommenden Tagen könnte es dennoch "da und dort" zu kritischen Situationen kommen. (TT.com)

Durch lokale Gewitter und die Schneeschmelze ist auch Pegel der Tiroler Flüsse (im Bild der Inn bei Brixlegg) massiv angestiegen. - ZOOM.TIROL

