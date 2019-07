Neun Hirsche starben in Wildpark an Plastikmüll von Touristen

In einem japanischen Wildpark sind zwischen März und Juni neun Hirsche gestorben, nachdem sie Plastik gefressen haben. Die Leitung des Parks in der japanischen Stadt Nara machte den zunehmenden Touristenansturm für den Tod der Tiere verantwortlich. Demnach wurden in ihren Mägen unzählige Plastiktüten und Snack-Verpackungen gefunden.

Die größte Müllansammlung in einem der Mägen habe mehr als vier Kilo gewogen, sagte ein Vertreter des Tierparks. Die Hirsche hätten das Plastik wohl für Futter gehalten.

Im Nara-Wildpark leben mehr als 1000 Hirsche. Die Tiere streifen sogar durch die Straßen der Stadt, um von Touristen mit speziellen Crackern gefüttert zu werden. Es ist verboten, den Tieren anderes Futter als die Cracker zu geben, doch nicht alle Besucher halten sich daran. (TT.com)