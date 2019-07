Erdrutsche in China: Zwölf Tote und mehr als 30 Vermisste

Peking – Bei zwei Erdrutschen im Südwesten Chinas sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Viele Vermisste wurden noch unter Trümmern vermutet, wie der staatliche Fernsehsender CCTV am Mittwoch berichtete. Erdmassen hatten demnach 21 Häuser am Dienstagabend in der Stadt Liupanshui (Provinz Guizhou) verschüttet. Dort wurden bei laufenden Rettungsarbeiten noch 34 Menschen vermisst.

Ein weiterer Mensch starb, nachdem ein zweiter Erdrutsch in der gleichen Provinz am Dienstag eine Baustelle getroffen hatte. Vor allem nach starken Regenfällen im Sommer kommt es in China immer wieder zu Erdrutschen mit Todesopfern. (APA/dpa)