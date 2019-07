Aufregung im Sellrain um Tierkadaver: Land geht von Wolf aus

Innsbruck – Bei dem toten Tier, das am Dienstag von Pilzsuchern in einem Wald im Gemeindegebiet von Sellrain gefunden wurde, dürfte es sich wohl um einen Wolf handeln. Zumindest sei nach einer ersten Begutachtung davon auszugehen, hieß es am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz des Landes und der Polizei.

Am Mittwoch wurde der Kadaver von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck pathologisch untersucht. Zudem werden DNA-Proben zur Untersuchung nach Wien geschickt. Erst danach kann mit 100-prozentiger Sicherheit gesagt werden, ob es sich um einen Wolf, Wolfshund oder einen Hund handelt.

Gerhard Niederwieser, Bezirkskommandant Innsbruck, Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer, Klaus Wallnöfer, Vorstand Abt. Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei des Landes (v.l.) betrachteten ein Bild des Kadavers. - zeitungsfoto.at

„Es gibt Hinweise auf eine Schussverletzung“, sagt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Die genaue Todesursache werde sich bei der pathologischen Untersuchung herausstellen.

Der Tierkadaver, dem der Kopf abgetrennt worden war, hat seit Dienstagnachmittag für Aufregung im Sellrain gesorgt. In den vergangenen Wochen waren dort und in Oberperfuß mehrere Schafe und eine Hirschkuh gerissen worden. In Oberperfuss überführte ein DNA-Test einen Wolf, im Sellrain ist man sich noch nicht ganz sicher. (TT.com)