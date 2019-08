Starker Wind und große Hitze: Mehr als 50 Waldbrände in Griechenland

Athen – Hunderte Feuerwehrleute haben in Griechenland gegen mehr als 50 Waldbrände angekämpft. Angefacht durch starken Wind und große Hitze wüteten die Feuer am Samstag in mehreren Landesteilen.

Auf der Insel Elafonissos mussten ein Campingplatz und ein Hotel evakuiert werden. Nahe Marathon bei Athen wurde ein Kinderferienlager aus Sicherheitsgründen geräumt, wie die amtliche Nachrichtenagentur ANA meldete.

Insel Elafonissos. - AFP

Marathon liegt nahe dem Badeort Mati, wo im vergangenen Jahr bei einem Waldbrand 102 Menschen ums Leben kamen. Auch am Sonntag sind für Griechenland Temperaturen von um die 40 Grad Celsius und starker Wind angekündigt. Katastrophenschutzchef Nikos Hardalias hatte die Rettungsdienste und Feuerwehren wegen der extremen Wetterbedingungen mit starken Böen, extremer Dürre und großer Hitze bereits am Freitag in Alarmbereitschaft versetzt. (APA/AFP)