„Bienenpest“ ist im Bezirk Landeck auf dem Vormarsch

Von Matthias Reichle

Landeck – Immer neue Fälle der Amerikanischen Faulbrut, einer ansteckenden Bienenkrankheit, halten derzeit die Imker des Bezirks Landeck in Atem. Die meldepflichtige Seuche hat sich seit dem Sommer weiter ausgeweitet. Zum ersten Mal ist sie im Kaunertal aufgetreten, inzwischen wurden auch Fälle aus Pfunds und aus Österreichs höchstgelegener Gemeinde Spiss gemeldet. „Ich weiß keinen Fall, der von der Dimension her ähnlich groß war“, betont Amtstierarzt Eduard Martin. Der bakterielle Erreger wurde in 22 Imkerbetrieben an 30 Standorten nachgewiesen. Die Bezirkshauptmannschaft hat Sperrkreise erlassen, in die weder Bienen ein- noch ausgeführt werden dürfen. Insgesamt 19 Gemeinden sind betroffen. Alle Imkerbetriebe in diesen Quarantänezonen müssen kontrolliert werden – insgesamt sind es 170.