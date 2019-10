Braunbär tappte in der Nähe des Plansees in eine Wildfotofalle

Von Helmut Mittermayr

Lermoos, Reutte – Bitte lächeln, Tusch – um Punkt 23.17 Uhr löste am 8. Oktober eine Wildfotofalle in der so genannten Neuweid aus. Das Fotomotiv ähnelte so gar nicht den normalen Protagonisten, die allnächtlich auf Hufen, vierbeinig durch den Wald hirschend vom Infrarotlichtstrahl einer Fotofalle erfasst werden. Das Zotteltier kam auf leisen Tatzen und gehörte der Gattung Ursus arctos an. Der Braunbär wurde im flachen Tal der Neuweid, einem Gebiet der Bundesforste, das zur Gemeinde Lermoos gehört, nicht weit vom Plansee abgelichtet. Damit ist dies, nachdem Ende Juni ein Bär im Klausenwald von einer Kamera eingefangen wurde, für 2019 die zweite digital festgehaltene Sichtung im Außerfern.