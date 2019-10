Junghengste kehrten in den Stall zurück

Zum vierten Mal fand heuer der Almabtrieb der Haflinger-Hengste bei Kaiserwetter statt. Tausende Besucher waren dazu am Wochenende zum Fohlenhof Ebbs gekommen, um an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen. Ab 11 Uhr wurden die neuen Hengstkandidaten des Jahres 2019 einzeln vorgestellt und nachfolgend gemeinsam als Herde eingestallt. In der Pause präsentierte man die Zuchthengste sowie eine Voltigier-Gruppe in der Fohlenhof-Arena. Gegen 13 Uhr zog dann Alminger Hans Taxauer mit den Hengsten feierlich in die Fohlenhof-Arena ein. Vier Stunden dauerte der Marsch der Jungzüchter von der Alm ins Tal. Mit dem Ende des Almsommers beginnt für die zweieinhalbjährigen Hengste auch die Vorbereitung auf die Hengstkörung, welche traditionell am 1. Samstag im Februar stattfindet. Alle Hengste werden einer Grundausbildung im Reiten und Fahren unterzogen. (TT)

