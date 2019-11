Letztes Update am So, 03.11.2019 11:57

Vulkan in Russland spuckt kilometerhohe Aschesäule aus

Nach einer neuerlichen Eruption des Vulkans Schiwelutsch in Russland breitet sich die Aschewolke nun in Richtung des Ochotskischen Meeres am Rande des Pazifiks aus.