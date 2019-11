Erdbeben in Südfrankreich: Drei Menschen leicht verletzt

Montélimar – Bei einem Erdbeben in Südfrankreich sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das berichtete die Präfektur des Departements Ardeche am Montag via Twitter.

Das Beben mit Epizentrum in der Nähe der südfranzösischen Stadt Montelimar im benachbarten Departement Drome habe am Montag rund zehn Sekunden gedauert, berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien. Der amerikanischen Erdbebenwarte USGS zufolge, deren Daten als weltweit verlässlich gelten, hatte es eine Stärke von 4,8.

Die Präfektur des Departements Ardeche forderte Bewohner des Ortes Teil, der westlich von Montelimar liegt, auf, zunächst außerhalb ihrer Wohngebäude zu bleiben. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Drome berichtete, es seien zunächst keine größere Schäden festgestellt worden.

Die Erde bebte laut Medien gegen 11.51 Uhr MEZ. Das Beben sei im Tal des großen Flusses Rhone zu spüren gewesen. Er mündet westlich von Marseille im Mittelmeer. (dpa)