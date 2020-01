Weihnachtliches Festessen für die Tiere im Alpenzoo

Steinböcke, Gämsen, Elche und Wisente sind im Innsbrucker Alpenzoo mit Christbäumen überrascht worden. Gerade im Winter, wenn es nur wenig Laub gibt, wird das Nadelgestrüpp gerne angenommen. In den nicht verkauften Tannen und Fichten von Händlern stecken ätherische Öle, die den Bäumen einen außergewöhnlichen Geschmack verleihen. Nicht nur die Huftiere sind begeistert. Für einige Tiere dienen die Tannenbäume auch als Beschäftigung. So spielte das Braunbär-Männchen Ander wild mit den Bäumen, warf sie in die Luft, wälzte sich in den weichen Nadeln und genoss den ungewohnten Duft. „Bei den Nadelbäumen handelt es sich ausschließlich um unbehandelte, überschüssige Ware aus dem Handel. So ist gesichert, dass das Futter und das Spielzeug den Tieren nicht schadet", so Zoodirektor André Stadler. Für die gebrauchten Bäume aus den Wohnzimmern findet der Alpenzoo keine Verwendung. Zu groß ist die Gefahr, dass übrig gebliebenes Lametta oder Baumschmuck in die Mägen der Tiere gelangt. (TT)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter