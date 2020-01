Experten vom Alpenverein Landeck laden zum „Lawinen-Update“

„Aus Lawinenunfällen lernen": Unter diesem Motto lädt der Alpenverein Landeck am Montag, 13. Jänner, ab 19 Uhr zum informativen „Lawinen-Update" im Arlbergsaal. Zu Gast ist der Experte Michael Larcher, der über den aktuellen Stand der Lawinenkunde und Rettungstechnik referiert. Welche Ausrüstung gehört in den Tourenrucksack, wie bewegt man sich sicher im Gelände und wie minimiert man das Risiko, von einer Lawine erfasst zu werden? — „Um Wintersportlern einen sicheren Einstieg in die Tourensaison zu ermöglichen, setzt der Alpenverein die erfolgreiche Vortragsreihe auch heuer fort", erläutert Bernd Noggler, Vorsitzender der Landecker Alpenvereinssektion.

Zielgruppe sind Tourengeher, Freerider, Schneeschuhwanderer, also alle begeisterten Wintersportler. Als Basis des Infoabends dienen Lawinenunfälle aus dem vorigen Winter, so Experte Larcher, Leiter der Bergsport-Abteilung im Alpenverein und Vortragender bei den „Lawinen-Updates". Jeder Alpinsportler müsse sich die Frage stellen: „Wie bin ich sicher im Gelände unterwegs und wie lassen sich Unfälle vermeiden?" Dennoch könne ein Vortrag niemals die praktische Ausbildung im Gelände ersetzen, gibt Larcher zu bedenken. Freiwillige Spenden. (TT)