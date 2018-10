Neunjähriger bei Radtour vor den Augen seiner Eltern totgefahren

Detmold – Vor den Augen seiner Eltern und seines jüngeren Bruders ist ein neun Jahre alter Junge in Detmold angefahren worden und ums Leben gekommen. Eine 85 Jahre alte Frau hatte den Jungen bei einem missglückten Überholmanöver übersehen und mit ihrem Auto erfasst. Nach Polizeiangaben von Mittwoch war der Bub am Vortag mit seiner Familie auf einer Radtour und in einer Kolonne am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache scherte die 85-Jährige zu früh wieder auf die rechte Spur ein. Dabei fiel das Kind zunächst auf das Auto und anschließend auf die Straße.

Die Seniorin und der Bruder des Jungen erlitten leichte Verletzungen, der 45-jährige Vater und die 42-jährige Mutter blieben unverletzt. Die Straße war laut Polizei mehrere Stunden lang voll gesperrt. (dpa)