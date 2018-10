Von Eisenstangen durchbohrt: Arbeiter nach Unfall in Söll verstorben

Söll – Der 64-Jährige, der am Vormittag des 11. Oktobers im Zuge eines Arbeitsunfalles unter mehreren hundert Kilo schweren Betonelementen zu liegen kam, erlag am Montag seinen schweren Verletzungen.

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Söll wollte der Mann vor elf Tagen gegen 9.40 Uhr ein Betonelement für das Abladen von seinem Lkw vorbereiten. Er stieg dabei auf die aus dem Element stehenden sogenannten Bewehrungseisen. Dabei kamen zwei weitere Betonelemente aus dem Gleichgewicht und fielen samt dem 64-Jährigen von der Ladefläche.

Der Mann wurde unter den mehreren hundert Kilogramm schweren Betonelementen begraben und am Oberkörper von mehreren der Eisenstangen durchbohrt. Die Freiwillige Feuerwehr Söll konnte den Österreicher mit Hilfe eines Winkelschleifers und eines Bergekissens unter den Betonelementen bergen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort verstarb er am Montag. (TT.com)