Deckenteil traf Handwerker am Kopf: Schwere Kopfverletzung

Brixen im Thale – Mit schweren Verletzungen musste ein 57-jähriger Handwerker am Freitag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Einheimische demontierte gegen 10 Uhr bei einem Haus in Brixen im Thale eine Holzzwischendecke, als sich ein etwa ein Meter breites und über vier Meter langes Deckenelement löste und ihn am Kopf traf. Der Mann wurde dabei am Oberkörper und am Kopf verletzt, insbesondere die Kopfverletzung fiel schwer aus. (TT.com)