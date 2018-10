Medizinischer Notfall: Lenker verlor in Matrei Kontrolle über Auto

Matrei am Brenner – Ein medizinischer Notfall am Steuer führte Sonntagmittag vermutlich zu einem Unfall in Matrei am Brenner. Ein 51-jähriger Tiroler war in Richtung Süden unterwegs, als ihm plötzlich unwohl wurde. Der Lenker geriet mit seinem Auto erst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehsteig.

Der 51-Jährige lenkte den Wagen zurück auf die Straße, geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Über den Gehweg fuhr er schließlich laut Polizei auf eine Hausmauer. Dort blieb der Pkw stehen.

Der Tiroler wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sein Auto, die Mauer und Leiteinrichtungen wurden beschädigt. (TT.com)