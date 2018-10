Bergretter probten den Ernstfall in Wörgl

Wörgl – Eine spektakuläre Einsatzübung absolvierte die Einsatzstelle Wörgl-Niederau der Tiroler Bergrettung am Samstagvormittag. Gegen 9.30 Uhr wurden Einsatzleiter Thomas Mey und seine Kameraden dahingehend alarmiert, dass ein Jäger und zwei seiner Freunde in der Nähe der Mösl­alm in Wörgl in einen großen Graben gestürzt seien und sich dabei schwer verletzt hätten.

Da eine Hubschrauberlandung in diesem Gebiet aufgrund dicht gewachsener Bäume nicht möglich war, setzten sich zwei mit 16 Bergrettern besetzte Einsatzfahrzeuge in Bewegung. Besonders die extrem dichten Brombeersträucher und der rutschige Boden stellten ein Sicherheitsrisiko dar – die Verletzten konnten aber rasch in einem rund 60 Meter tiefen Graben lokalisiert werden. Schließlich wurden zwei doppelt gesicherte Seillinien in den Graben gelegt, was es den Bergrettern ermöglichte, zu den Verunglückten hinunterzuklettern.

Übungsannahme war, dass die Männer auf der Jagd rund fünf Meter tief in das Bachbett stürzten. Einer der Waidmänner soll dabei einen Beinbruch, ein weiterer eine Schulterverletzung erlitten haben, und der Dritte musste aufgrund eines Herzstillstandes sofort reanimiert werden. Mittels einer Trage auf Rädern konnte der Patient zur Forststraße transportiert und dem Notarzt übergeben werden. Nach der Erstversorgung wurden dann auch die beiden anderen Verletzten aus dem Graben gezogen und von Sanitätern versorgt.

„In dieser großen Einsatzübung, welche wir einmal jährlich durchführen, werden genau wie auch beim echten Einsatz Seiltechnik, Geländeeinsatz und Erste Hilfe kombiniert“, erklärte Einsatzleiter Thomas Mey nach der zweistündigen Übung.

Im heurigen Jahr absolvierten die 35 aktiven Bergretter der Einsatzstelle Wörgl-Niederau bereits 63 Einsätze. Jeden letzten Dienstag im Monat üben sie den Ernstfall in kleineren Szenarien. Im Sommer gab es zuletzt eine Geländeübung, im Winter stand das Thema Erste Hilfe im Fokus – am 8. Dezember folgt die nächste große Winterübung. Während der Skisaison übernehmen die Bergretter den Pistendienst am Markbachjoch an den Wochenenden und Feiertagen. (fh)