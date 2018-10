Frau stürzte in Absam aus Bus: Polizei sucht junge Ersthelfer

Absam – Nach einem Unfall in Absam am 7. Oktober sucht die Polizei Zeugen und ein junges Pärchen, das Erste Hilfe geleistet hat. An jenem Sonntag gegen 8.45 Uhr wollte eine 81-Jährige bei der Busstation Föhrenwald aus einem stehenden Bus aussteigen. Doch die Türen schlossen sich bereits und schoben die Frau hinaus.

Die Pensionistin stürzte aus dem Bus, prallte laut Polizei mit der Schulter gegen das Fahrzeug und blieb verletzt am Boden liegen. Sie erlitt einen Oberarmbruch und eine Verletzung am Daumen. Ein unbekanntes junges Pärchen half der 81-Jährigen und leistete Erste Hilfe. Die beiden sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hall unter Tel. 059133/7110 zu melden. (TT.com)