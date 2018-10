Polizei sucht nach Fahrradunfall in Innsbruck nach Zeugen

Innsbruck – Am Samstagnachmittag ereignete sich in Innsbruck ein Fahrradunfall. Ein 78-jähriger Radler fuhr gegen 15 Uhr die Kranewitter Straße in Richtung Westen entlang. Beim Haus Nr. 10 wollte er nach links einbiegen, um in den Innenhof zu gelangen. Der Radfahrer querte dazu den Gehsteig. Zeitgleich fuhr ein weiterer Radfahrer den Gehsteig entlang, es kam zum Zusammenstoß.

Beide Männer stürzten, der 78-Jährige wurde an der Hand verletzt. Laut Polizeibericht wollte der Mann im Haus etwas zum Schreiben holen, in der Zwischenzeit entfernte sich der zweite Radfahrer. Ein Hausbewohner soll den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet den Bewohner oder andere Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter 059133/7591 melden.

Bereits am 2. Oktober kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern in Innsbruck. Eine 23-Jährige wollte gegen 20 Uhr auf Höhe Uferstraße 66 aus der Hauseinfahrt links in die Uferstraße einbiegen, als von rechts ein weiterer Radfahrer kam. Es kam zur Kollision und die 23-Jährige stürzte. Erst später am Unfalltag verspürte die Frau Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Daten wurden beim Unfall nicht ausgetauscht. Die Polizei sucht daher den Radfahrer. Er soll sich unter 059133/7591 melden. (TT.com)