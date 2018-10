Volksmusiker wurde in Hintertux bei Auftritt zum Lebensretter

Hintertux — Eigentlich hätte David Traumüller Ende September beim Auftritt am 30. Oktoberfest in Hintertux mit einem ruhigen Gig gerechnet. Gerade wollte der Steirer, Frontman der Band „Die Granaten", die Pause einspielen, als plötzlich ein tanzender Fan vor der Bühne zusammenbrach. Zunächst dachte Traumüller, der Fan sei nur gestolpert. Aber dann bemerkte er, dass es sich um einen medizinischen Notfall handeln dürfte.

Der Musiker — Mitglied des Roten Kreuzes in Voitsberg — reagierte sofort: Er sprang von der Bühne und eilte dem bewusstlosen Mann zu Hilfe. Gemeinsam mit einer Kellnerin, die ebenfalls zufällig Notfallsanitäterin war, begann er mit der Reanimation des Südtirolers. 40 Minuten kämpften die beiden Sanitäter um das Leben des Mannes aus Meran.

Beim Eintreffen des Notarztest hatten die beiden den Mann soweit stabilisiert, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Mittlerweile soll es ihm wieder gut gehen. „Man kann mit einfachsten Mitteln einem Menschen das Leben retten. Das kann jeder, man muss sich nur trauen, dazuzugehen und was zu machen", so Traumüller in einem Video des Roten Kreuzes, in dem er den Vorfall schildert. (TT.com)