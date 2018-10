Mit Bühnenrauch und Autowrack im Tunnel üben

Von Catharina Oblasser

Matrei, Mittersill – Alle vier Jahre steht im Felbertauerntunnel eine Sicherheitsübung mit allem Drum und Dran auf dem Programm. Heuer ist es wieder so weit, und zwar in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Dabei wird ein Unfallszenario dargestellt, wie es auch in der Wirklichkeit durchaus vorkommen könnte.

„Die Übungsannahme lautet, dass ein Pkw im Tunnel von der Spur abkommt, gegen die Wand prallt und ein Brand entsteht“, schildert Michael Köll, Technischer Leiter der Felbertauernstraßen AG. Um das Szenario möglichst echt wirken zu lassen, wird ein Autowrack von einem Schrottplatz geholt und im Tunnel platziert. Theaterrauch verleiht der Szenerie den letzten Schliff.

Dann beginnt die Übung, die über weite Strecken die Realität genau wiedergibt. „Wir haben im Tunnel eine Anlage, die in regelmäßigen Abständen die Durchfahrt eines jeden Fahrzeugs meldet“, erklärt Köll. „Wenn ein Auto in einem Abschnitt registriert wird, aber in der üblichen Zeit nicht im nächsten Abschnitt auftaucht, wird Alarm ausgelöst.“

Nächtliche Tunnelsperren im November Von 9. auf 10. November: Der Felbertauerntunnel ist von Freitag, 9. November, 22 Uhr, bis Samstag, 10. November, 2 Uhr Früh (insgesamt vier Stunden) für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund ist die Sicherheitsübung im Tunnel. Zwischen 12. und 23. November: In diesem Zeitraum finden nachts Belagsarbeiten im Felbertauerntunnel statt. Deshalb ist der Tunnel von Montag, 12. November, bis Freitag, 16. November, sowie von Montag, 19. November, bis Freitag, 23. November, über Nacht für den gesamten Verkehr gesperrt. Zeit: jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Früh.

Die erste Meldung an die Tunnelüberwachung lautet „Langsamfahrer“. Tut sich dann weiterhin nichts, wird der Alarm „Panne“ ausgelöst. Über Kameras kann der Mitarbeiter in der Überwachungszentrale sehen, was tatsächlich los ist. Wenn ein Fahrzeug liegen geblieben ist, wird der Tunnel gesperrt. 30- bis 50-mal pro Jahr komme das vor, sagt der Technische Leiter. Wurde Alarm ausgelöst, so erreicht ein Drei-Mann-Sicherheitstrupp, der bei der Felbertauern-Mautstelle stationiert ist, mit einem Feuerwehr-Fahrzeug am schnellsten den Unfallort. Die anderen Einsatzkräfte folgen.

Genauso wird es sich bei der Übung abspielen. Im Einsatz sind rund 70 Personen der Feuerwehren Matrei und Mittersill, des Roten Kreuzes und der Polizei.

Kleine Unterschiede zur Wirklichkeit gibt es dennoch: Da der Tunnel für die Übung gesperrt wird, befinden sich keine anderen Fahrzeuge im Tunnel. Wäre die Übungsannahme Realität, müssten die Insassen evakuiert werden.