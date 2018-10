Zwei Arbeiter stürzten von Dach eines Wohnhauses in Mayrhofen

Mayrhofen – Ein Arbeitsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Mayrhofen. Gegen 13 Uhr befanden sich zwei einheimische Arbeiter (22 und 26 Jahre alt) für Zimmerer-Arbeiten auf dem Dach eines Wohnhauses, als sie aus bisher unbekannter Ursache den Halt verloren haben dürften. Samt eines Schutzgerüstes stürzten die jungen Männer in die Tiefe.

Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, der 22-Jährige mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)