US-Militärhubschrauber stürzte auf US-Flugzeugträger im Pazifik

Tokio – Ein US-Militärhubschrauber ist im Pazifik kurz nach seinem Start auf einen US-Flugzeugträger gestürzt. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall am Freitag in der Philippinensee verletzt worden, teilte das US-Militär mit. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr.

Der Marinehubschrauber vom Typ MH-60 Seahawk stürzte den Angaben zufolge kurz nach dem Start auf das Deck des Flugzeugträgers „USS Ronald Reagan“. Das Schiff sei auf einer routinemäßigen Patrouille unterwegs gewesen und könne seinen Einsatz auch nach dem Unfall fortsetzen. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.

Das medizinische Personal des Flugzeugträgers versorge die Verletzten, von denen einige zur weiteren Behandlung an Land gebracht würden, hieß es weiter. Wie viele Verletzte es gab, teilte das US-Militär nicht mit. (APA/AFP)