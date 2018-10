Zusätzliche Hubschrauber für Waldbrand in Osttirol angefordert

St. Jakob in Defereggen – Beim Verbrennen von Almrosenstauden hat ein 68-jähriger Mann am Samstag nördlich der Oberen Seebachalm in St. Jakob einen Waldbrand ausgelöst. Durch plötzlich aufkommenden Wind geriet der brennende Haufen gegen 14 Uhr außer Kontrolle. Das Feuer griff auf das steile, ausgetrocknete Wald- und Wiesengelände über und erstreckte sich bald auf einer Fläche von rund fünf Hektar.

Die Feuerwehren St. Veit, St. Jakob und Nikolsdorf standen im Einsatz. Sie wurden durch zwei Hubschrauber aus der Luft unterstützt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit wurden die Löscharbeiten unterbrochen. Sie wurden am Sonntag in der Früh fortgesetzt. Über nacht hat sich das Feuer nicht ausgebreitet, hieß es. Bis Sonntagnachmittag sollen sich noch zwei zusätzliche Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligen. (TT.com)