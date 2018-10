Großeinsatz in Kössen: Dachstuhl von Sporthotel steht in Flammen

Kössen – Am frühen Sonntagvormittag wurden in Kössen die Einsatzkräfte alarmiert: Passanten fiel auf, dass aus dem alten Sporthotel Rauch aufstieg. Um 13.54 Uhr erfolgte der Einsatzbefehl.

Wie sich herausstellte, hatte der Dachstuhl des heute leer stehenden Gebäudes Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: 10 Fahrzeuge und 220 Einsatzkräfte beteiligen sich an den Löscharbeiten. Der gesamte Dachstuhl steht mittlerweile in Flammen, jedoch griff das Feuer nicht auf nebenliegende Gebäude über. Die Ortseinfahrt von Kössen musste wegen des Brandes gesperrt werden.

Wodurch das Feuer in dem brach liegenden Hotel entfacht wurde, ist völlig unklar. Die Löscharbeiten dauerten am späten Sonntagnachmittag noch an. (TT.com)