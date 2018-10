Radfahrer in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – An der Kreuzung Reichenauer Straße/Langer Weg in Innsbruck ereignete sich Dienstagfrüh ein Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger wollte gegen 8.45 Uhr mit seinem E-Bike die Radfahrüberfahrt benützen. Der Österreicher fuhr langsam in die Kreuzung und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Der 26-Jährige wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Laut Polizei entstand am Auto der 74-jährigen Lenkerin erheblicher Sachschaden. (TT.com)