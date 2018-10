20-Jähriger wich Tier aus und landete mit Pkw in Plansee

Breitenwang – Einmal mehr ist am Mittwoch ein Auto in den Plansee gestürzt. Für den jungen Lenker (20) endete der Unfall in den Morgenstunden glimpflich. Er blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Zuvor war der Deutsche auf dem Weg in Richtung Ammerwald, als ihm in einer Kurve plötzlich ein Tier vor das Auto sprang. Beim Ausweichmanöver geriet er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und fuhr über den Straßenrand hinaus. Dann stürzte er über eine drei Meter hohe Böschung direkt in den Plansee.

Der demolierte Wagen musste von der Feuerwehr und Wasserrettung geborgen werden. (TT.com)