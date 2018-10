Lkw stürzte bei Langkampfen in Graben: Fahrspur auf A12 gesperrt

Langkampfen – Ein mit Autoersatzteilen beladener Sattelzug, gelenkt von einem 53-jährigen Slowenen, kam am Samstag in der Früh aus vorerst unbekannten Gründen von der A12 Inntalautobahn in Langkampfen ab. Der Lastwagen war in Richtung Deutschland unterwegs.

Nachdem das Fahrzeug rund 70 Meter Leitschiene beschädigt hatte, kippte es um und landete am Fuß der Böschung. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Lastwagen musste von den Einsatzkräften von einem Begleitweg entladen werden. Das dauerte mehrere Stunden. Die Bergung beginnt deshalb erst gegen 15 Uhr.

In der Zeit ist eine der Fahrspuren in Richtung Deutschland gesperrt, die A12 ist dann nur einspurig befahrbar. Wie lange die Sperre dauern wird, ist noch nicht bekannt. (TT)