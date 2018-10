Tödlicher Unfall bei Sölden: Auto stürzte in die Ötztaler Ache

Sölden – Seit Sonntagfrüh sind die Rettungskräfte auf der Ötztalstraße (B186) im Einsatz. Ein Auto stürzte 200 bis 300 Meter von der Fahrbahn in die Tiefe. Eine Person wurde tot geborgen. Doch der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen.

„Wir wissen noch sehr wenig“, sagte der Imster Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen gegenüber der Tiroler Tagezeitung Online am Morgen. Der Unfall geschah im Laufe der Nacht auf Sonntag, „wann genau lässt sich noch nicht sagen“. Der Wagen stürzte zwischen Sölden und Aschbacherwald 200 bis 300 Meter in die Tiefe und landete auf dem Dach in der Ötztaler Ache. Die Unfallursache liegt noch im Dunkeln. In der Nacht fiel Schnee, es sei immer wieder eisig gewesen. Inwieweit dies zum Unglück beitrug, könne noch nicht gesagt werden, erklärte Juen.

Die Identität des Todesopfers ist noch nicht geklärt. Unklar ist auch, ob noch weitere Personen in dem Auto saßen, als es in die Tiefe stürzte. „Das Gelände um den Unfallort wird noch abgesucht“, sagte der Bezirkspolizeikommandant. An dem schwierigen Einsatz bei winterlichem Wetter sind Polizei, Feuerwehr, Bergrettung und Wasserrettung beteiligt. (smo)