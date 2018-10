Radler flüchtet nach Kollision in Innsbruck: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach Zeugen eines Zusammenstoßes in Innsbruck am frühen Montagnachmittag sucht aktuell die Polizei. Grund dafür ist ein angefahrener Radler, der nach dem Unfall sein Fahrrad zurückließ und davonlief.

Plötzliches Abbiegen führte zum Zusammenstoß

Ein Autofahrer war gegen 13.35 Uhr auf der Südbahnstraße in Richtung Süden unterwegs, als ihm auf Höhe der Mentlgasse ein Bus entgegenkam. Hinter dem Bus bog wiederum plötzlich ein Radfahrer in die Mentlgasse ab. Der 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radler, wodurch dieser auf die Straße geschleudert wurde. Um sich nach etwaigen Verletzungen des Radfahrers zu erkundigen, stieg der Deutsche aus dem Auto aus. Der Radler jedoch setzte unbeirrt zu Fuß seinen Weg in die Mentlgasse fort, sein Fahrrad ließ er am Unfallort liegen.

Nach Angaben des Autolenkers dürfte der Rafahrer bei dem Unfall verletzt worden sein. Er wird als männlich, mit rotem Rucksack und ohne Fahrradhelm beschrieben. Eine erste Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg, das Fahrrad wurde auf die Polizeistation Innsbruck gebracht. Am Auto entstand ein erheblicher Schaden.

Der Radfahrer sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 059 133 / 7591 (TT.com)