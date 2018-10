93-jähriger Autofahrer stürzte in Bachbett: Leicht verletzt

Heinfels – Der starke Regen in Osttirol wurde am frühen Montagabend einem 93-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Der Einheimische fuhr gegen 17 Uhr in Heinfels auf einem Feld südlich des Gärberbaches aus Richtung Sillian gen Osten. Aufgrund des aufgeweichten, unbefestigten Untergrund kam er von der Wiese ab und stürzte schließlich in das Bachbett.

Glücklicherweise entdeckte eine Zeugin aus einigen hundert Meter Entfernung die Lichter des Wagens im Bach und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verunglückte konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)