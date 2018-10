Baumkirchen – Mehrere Finger trennte sich ein 56-jähriger Arbeiter am Montagnachmittag in Baumkirchen ab. Der Mann wollte gegen 16.50 Uhr gerade an einer Tischlerkreissäge eine Holzlatte bearbeiten, als er mit der rechten Hand in das Sägeblatt geriet.

Der Zeigefinger wurde ganz abgetrennt, die anderen Finger teilweise. Nach der Erstversorgung wurde der 56-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)