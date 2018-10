Kollision mit vier Fahrzeugen in Arzl im Pitztal: Zwei Verletzte

Arzl im Pitztal – Auf der L16 bei Arzl im Pitztal kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Gegen 18.45 Uhr war ein 31-jähriger Iraker mit seinem Pkw von Arzl im Pitztal kommend in Richtung Imst unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrspur mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein weiteres Auto fuhr auf. Zwei Österreicherinnen (17 und 18 Jahre) im ersten Fahrzeug wurden beim Aufprall unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht. Drei der vier am Unfall beteiligten Autos wurden stark beschädigt. (TT.com)