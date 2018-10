33-Jähriger mit Elektroscooter von Reisebus abgedrängt: Fahrerflucht

Wattens – Ein missglücktes Überholmanöver eines Busses wurde am Dienstag einem Scooter-Fahrer zum Verhängnis. Der 33-Jährige war am Dienstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr auf der Innstraße in Wattens von Osten in Richtung Westen unterwegs. Im Bereich der Brücke über den Innzulauf näherte sich ihm von hinten ein weißer Reisebus. Der Bus setzte zum Überholen an und wich auf die Gegenspur aus.

Wegen des Gegenverkehrs musste der Bus dann jedoch wieder auf die eigene Fahrspur einschwenken. Dabei drängte er den 33-Jährigen von der Straße ab. Der Deutsche stürzte mit seinem Elektro-Scooter und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahnkante auf.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Gestürzten zu kümmern. Auch nachkommende Autofahrer hielten offenbar nicht an. Der 33-Jährige musste sich selbständig ins Krankenhaus begeben. Nähere Angaben zum Bus konnte der Mann nicht machen – außer, dass es sich um einen weißen Reisebus handelte. Wie schwer sich der 33-Jährige verletzte, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. dem Reisebus machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 059133/7128 zu melden. (TT.com)