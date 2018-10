Frau von Taxi erfasst: Hergang von tödlichem Unfall in Pradl geklärt

Innsbruck – Die Ermittlungen der Verkehrsinspektion Wilten nach dem tragischen Unfall am Sonntagmorgen in der Amraser Straße sind weitgehend abgeschlossen. Wie berichtet, hat ein Taxi gegen sechs Uhr eine 44-jährige Fußgängerin erfasst. Die Verletzungen der Frau waren so schwer, dass sie eine Stunde später in der Klinik starb. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

Jetzt ergaben die Ermittlungen, dass die 44-Jährige aus dem Rapoldipark kam, zunächst in Richtung Zentrum ging und dann bald die Amraser Straße überquerte. Dabei blieb sie kurz stehen, um ein stadtauswärts fahrendes Auto vorbeizulassen. Da ein Taxi folgte und die 44-Jährige weiterging, kam es zu dem folgenschweren Unfall. „Der Taxilenker und das Opfer dürften sich gegenseitig übersehen haben“, so ein Polizist. (TT)