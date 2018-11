Unbekannte schossen in Kufstein auf Radarkasten

Kufstein – Mutwillige Zerstörung ist kein Kavaliersdelikt: So verwundert es nicht, dass die Polizei derzeit in Kufstein gleich in zwei Fällen gegen Unbekannte ermittelt, die mit ihren Vandalakten enormen Sachschaden angerichtet haben. Bereits Mitte Oktober soll ein Unbekannter in der Carl-Wagner-Straße mit einer unbekannten Waffe auf einen Radarkasten geschossen haben. Die Tat passierte laut Polizei am 15. Oktober zwischen 18 und 24 Uhr, wurde allerdings erst jetzt entdeckt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Im Bereich Fischergries/Marktgasse beschädigten Unbekannte einen Popcornautomaten, wodurch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstand. In beiden Fällen bittet die Polizei Kufstein unter Tel. 059133/7210 um Hinweise. (TT.com)