Sechs Verletzte bei Bruchlandung in Guyana

Bei einer Bruchlandung auf dem Flughafen von Georgetown in Guyana sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Die Boeing der Fluglinie Fly Jamaica Airways mit dem Ziel Toronto habe 126 Menschen an Bord gehabt, teilte Verkehrsminister David Patterson mit. Der Pilot habe etwa zehn Minuten nach dem Start ein Problem mit der Hydraulik gemeldet und sei zum Flughafen zurückgekehrt.

Bei der Landung sei das Flugzeug dann verunglückt und von der Landebahn abgekommen, erklärte Patterson. Die Verletzten würden in einem Krankenhaus in der Nähe des Flughafens behandelt. Niemand sei lebensgefährlich verletzt worden, auch gebe es keine „gebrochenen Knochen“. Die Fluggesellschaft bestätigte die Bruchlandung.

Guyanische Polizisten und Soldaten sicherten die Unglücksstelle ab, damit Ermittler ihre Untersuchungen aufnehmen konnten. Die US-Behörde für Transportsicherheit wurde informiert.