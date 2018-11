Bei Arbeiten am Dach zehn Meter abgestürzt: Schwer verletzt

Ellmau – Mit schweren Verletzungen musste ein 22-jähriger Arbeiter am Freitagmorgen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Einheimische montierte gegen 8.15 Uhr am Dach eines Wohnhauses in Ellmau eine Absturzsicherung. Dabei rutschte der junge Mann aus, konnte sich noch kurz an einem Dachbalken festhalten, stürzte dann jedoch aus einer Höhe von rund zehn Metern zu Boden. (TT.com)