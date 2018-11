Handbremse vergessen: Mercedes krachte in Lermooser Geschäft

Lermoos – Dass das Parken ohne angezogene Handbremse böse Folgen haben kann, erfuhr am Sonntag eine Tirolerin (59) am eigenen Leibe. Die 59-Jährige hatte ihren Mercedes gegen 13 Uhr am Kirchplatz abgestellt. Es dauerte nicht lange, da machte sich das Auto selbstständig. Glücklicherweise erfasste der Wagen dabei keine Menschen – sondern rollte in die Glastür eines Sportgeschäftes. Im Verkaufsraum kam die „unerwünschte Kundschaft“ dann zum Stehen. Sowohl am Auto als auch im Geschäft entstand erheblicher Sachschaden, der durch eine Versicherung gedeckt sein dürfte. Die Feuerwehr Lermoos rückte aus, um das Gebäude zu sichern. (TT.com)

Die freiwillige Feuerwehr sicherte das Gebäude. - ZOOM.Tirol