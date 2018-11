US-Kampfjet vor Südküste Japans abgestürzt

Naha – Ein US-Kampfjet ist am Montag vor der Südküste Japans abgestürzt. Die beiden Besatzungsmitglieder hätten sich retten können und seien von einem US-Militärhubschrauber in Sicherheit gebracht worden, teilte das japanische Verteidigungsministerium mit.

Das Unglück ereignete sich demnach 250 Kilometer südöstlich der Stadt Naha auf der Insel Okinawa. Der Grund für den Absturz war demnach eine Triebwerksstörung an dem US-Marineflugzeug.

Auf Okinawa sind mehr als die Hälfte der rund 47.000 US-Soldaten in Japan stationiert. Zuletzt gab es in Japan immer wieder Unfälle mit US-Militärflugzeugen oder -hubschraubern, für die sich Verteidigungsminister Jim Mattis im Jänner sogar entschuldigte. Im Dezember 2017 war ein Teil eines US-Helikopters auf ein japanisches Schulgelände gestürzt. Zuvor hatte der Absturz eines US-Militärflugzeugs zu einem umfangreichen Such- und Rettungseinsatz geführt. (APA/AFP)