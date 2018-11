13-Jähriger stirbt nach Thai-Boxkampf an Gehirnblutung

Bangkok – Bei einem Boxkampf in Thailand ist ein 13-jähriger Schüler tödlich verletzt worden. Der Bub stürzte nach einem Schlag seines Gegners mit dem Kopf auf den Boden und zog sich dabei eine Gehirnblutung zu. In einem Krankenhaus nahe der Hauptstadt Bangkok erlag am Montagabend seinen Verletzungen, wie die Klinik am Dienstag mitteilte. Bei dem tödlichen Kampf hatte er keinen Kopfschutz getragen.

Der Bub hatte schon als kleines Kind mit dem Kampfsport Muay Thai begonnen, der auch als Thai-Boxen bekannt ist. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Workpoint boxte er bereits im Alter von acht Jahren das erste Mal für Geld. Die Kämpfe werden vor zahlendem Publikum ausgetragen. Der Sieger bekommt in dieser Altersklasse bei größeren Veranstaltungen ein Preisgeld von etwa 3000 Baht (umgerechnet etwa 80 Euro). Oft kommen die Buben aus armen Familien. (dpa)