Frau (78) und Hund mit Jeep 50 Meter am Weerberg abgestürzt

Weerberg – Beim Wenden ihres Jeeps auf einem Schotter-Umkehrplatz geriet eine 78-jährige Einheimische am Dienstag gegen 11.30 Uhr am Weerberg über den Platz hinaus und stürzte rund 50 Meter tief über eine steile Böschung.

Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in die Innsbrucker Klinik geflogen. - ZOOM.TIROL

Die 78-Jährige wollte am Umkehrplatz „Steinbruch“ am Weerberg offenbar gerade ihren Wagen wenden, als sie beim Rückwärtsfahren nicht rechtzeitig bremste. Sie stürzte mit dem Auto über den Rand des Platzes auf eine Wiese, wo ihr Fahrzeug schließlich an einem Holzunterstand zu liegen kam. Die Frau wurde laut der Pressestelle der Polizei unbestimmten Grades, aber nicht schwerst verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Mit der Frau im Auto befand sich auch ihr Hund. Er blieb beim Absturz unverletzt, lief nach dem Unfall aber verwirrt auf der Wiese herum. Nachbarn konnten ihn schließlich einfangen und nahmen das Tier in Obhut. (TT.com)