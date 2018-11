Innsbruck — Nach einem Oberleitungsschaden in der Anichstraße standen am Mittwochvormittag die Straßenbahnlinien 1, 3 und die Stubaitalbahn (STB) in der Innsbrucker Innenstadt still. Betroffen waren die Haltestellen Anichstraße/Rathausgalerien, Triumphpforte, Hauptbahnhof und Sillpark.

Die IVB-Mitarbeiter konnten den Schaden rasch beheben, kurz nach 11 Uhr fuhren die Straßenbahnen wieder im Normalbetrieb. Mehr Infos auf https: /www.ivb.at (TT.com)