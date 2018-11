Sechs Tote bei Explosion in indischem Munitionslager

Bei einer Explosion in einem Munitionslager in Indien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere wurden nach Polizeiangaben am Dienstag verletzt, als eine Kiste mit russischen Flugabwehrraketen zu Boden fiel und explodierte.

In Indien kommt es aufgrund schlechter Sicherheitsstandards immer wieder zu ähnlichen Unfällen. Bereits vor zwei Jahren waren bei einer Explosion im selben Lager in Pulgaon im Bundesstaat Maharashtra 18 Menschen ums Leben gekommen. Das Depot wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut und ist eines der größten Munitionslager des Landes. (APA/AFP)