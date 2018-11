Tiroler Polizei warnt: Glühwein und Auto vertragen sich nicht

Innsbruck – Dass sich Alkoholkonsum und Autofahren nicht vertragen, hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen. Allein im bisherigen Jahr gab es auf Tirols Straßen 220 Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war.

Für Aufsehen sorgte beispielsweise ein betrunkener Lenker, der vergangene Woche mit seinem Fahrzeug in St. Anton mit einer derartigen Wucht gegen die Leitschiene prallte, dass diese aus der Verankerung gerissen wurde.

In Innsbruck prallte ein Autofahrer beim Olympiaeisstadion gegen einen Masten. Er war ebenso betrunken wie jene Lenker, die in den vergangenen Tagen in Unfälle in Reutte, Kufstein und Innsbruck verwickelt waren. In allen dieser Fälle hatten die Lenker mehr als 1,7 Promille – beim Unfall in Innsbruck sogar knapp 2 Promille.

Angesichts der bevorstehenden Adventszeit mit all ihren promillehaltigen Versuchungen warnt die Tiroler Polizei nun einmal mehr vor den Gefahren von Alkohol am Steuer.

Alkohol lässt gute Vorsätze vergessen machen

Nach dem Besuch von Christkindlmärkten oder Weihnachtsfeiern würden viele die guten Vorsätze über Bord werfen und statt mit dem Taxi „die kurze Strecke“ nach Hause doch selbst mit dem Auto zurücklegen, so die Polizei in einer Aussendung vom Donnerstag. Der Alkoholgehalt und die Wirkung der verschiedenen Punsch-Getränke werden allerdings meist unterschätzt. Man vergesse sehr schnell, dass mit zunehmendem Alkoholspiegel gleichzeitig die Fahrtüchtigkeit rapide abnimmt. Mit wachsendem Alkoholspiegel vermindert sich auch gleichzeitig die Fahrtüchtigkeit. „Bei einem Promillewert von 1,0 steigert sich das Unfallrisiko auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille auf das Zwölffache und bei 1,8 Promille auf das 30-fache“, so die Polizei.

Auch am Morgen noch lange nicht nüchtern

Außerdem sei nach einer durchzechten Nacht am nächsten Morgen der Alkohol im Blut noch lange nicht abgebaut. Der Körper baue in einer Stunde lediglich ca. 0,1 Promille ab. Viele seien verwundert, wenn sie am Morgen oder Vormittag danach mit entsprechenden Promillewerten kontrolliert werden.

Gegensteuern will die Polizei mit verstärkten Alkoholkontrollen. Bis Ende Oktober wurden bereits 149.500 Fahrzeuglenker getestet. 2702 von ihnen waren betrunken oder hatten andere Drogen konsumiert. Immerhin 1771 hatten dabei mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut. (TT.com)