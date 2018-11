Auto prallte in St. Anton gegen Felswand: 59-Jähriger verletzt

St. Anton am Arlberg – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Arlbergstraße bei St. Anton. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw-Lenker in einer leichten Linkskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Felsen. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der 59-jährige Österreicher wurde von nachfolgenden Fahrzeuglenkern aus dem Unfallfahrzeug geborgen und erstversorgt. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Zum Binden der ausgetretenen Kühlerflüssigkeit wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Anton und St. Jakob am Arlberg verständigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B197 war für ca. 45 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)