Kanadierin beim Wandern in Tux abgestürzt und tödlich verletzt

Eine 55-jährige Urlauberin war am Freitag alleine zu einer Wanderung in Richtung Elsalm in Tux gestartet. Als sie am Abend immer noch nicht zurück war, startete eine Suchaktion. Samstagfrüh wurde die Frau tot in einem Bachbett entdeckt.