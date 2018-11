35-jährige Mineraliensammlerin in Bad Hofgastein tödlich verunglückt

Bad Hofgastein – Eine 35-jährige Mineraliensammlerin aus dem Bezirk Zell am See ist am Sonntag beim Bearbeiten eines Felsens in Bad Hofgastein tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei Salzburg am gestrigen Sonntagabend in einer Aussendung mit.

Am Sonntag begaben sich demnach vier Mineraliensucher zu einer bereits vor einiger Zeit „geöffneten“ Kluft im Bereich der Südflanke des Biberkopfs in Bad Hofgastein. Kurz vor Mittag bearbeitete die 35-jährige Mineraliensammlerin einen größeren Felsblock. Dabei glitt sie auf dem rutschigen Untergrund aus, verlor ihr Gleichgewicht und versuchte sich bei dem Felsblock anzuhalten. Dabei geriet dieser Block in Bewegung und stürzte mit der Frau talwärts. Während des Absturzes überrollte das Gestein die Mineraliensucherin. Die Frau blieb nach ca. 30 Metern liegen und zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu, so die Polizeimeldung.

Der Vorfall wurde von ihren drei Begleitern beobachtet und die Einsatzkräfte sofort per Notruf alarmiert. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr den Tod der 35-jährigen feststellen. Der Leichnam wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Am Einsatz waren 15 Helfer der Bergrettung Bad Hofgastein beteiligt. (APA)