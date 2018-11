Beim Rückwärtsfahren übersehen: Fußgängerin von Lkw erfasst

Fügen – Beim Rückwärtsfahren auf der Gemeindestraße in Fügen hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin übersehen. Gegen 15.30 wurde die 37-Jährige von dem Lastwagen erfasst und zu Boden gestoßen. Mit Verletzungen musste die Einheimische in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. (TT.com)