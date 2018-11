Frontalkollision auf Bundesstraße in Hall: Drei Verletzte

Hall in Tirol – Mit drei Verletzten endete eine Kollision auf der Bundesstraße (B 171) in Hall am frühen Donnerstagabend. Um 18 Uhr war ein 33-Jähriger in Richtung Osten unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte.

Sowohl der 33-Jährige als auch seine 65-jährige Beifahrerin sowie die ebenso alte Lenkerin des anderen Wagens wurden verletzt. Sie wurden nach der Erstversorung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.

Ein Teil der Bundesstraße war während des Rettungseinsatzes komplett gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (TT.com)